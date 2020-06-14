السودان يمدد إغلاق المطارات لأسبوعين آخرين

أغلق السودان مطاراته في مارس آذار في إطار إجراءات كبح انتشار جائحة فيروس كورونا. وتتم مراجعة هذا القرار كل أسبوعين.

قال متحدث باسم سلطة الطيران المدني في السودان اليوم الأحد لرويترز إن البلاد ستبقى مطاراتها مغلقة أمام الرحلات الجوية التجارية الدولية والمحلية لأسبوعين آخرين حتى 28 يونيو حزيران.

وأغلق السودان مطاراته في مارس آذار في إطار إجراءات كبح انتشار جائحة فيروس كورونا. وتتم مراجعة هذا القرار كل أسبوعين.

وقال عبد الحافظ عبد الرحيم المتحدث باسم سلطة الطيران المدني إن حركة الملاحة مفتوحة أمام الشحن الجوي لنقل المساعدات الإنسانية والعاملين بالمؤسسات النفطية أو لإجلاء الأجانب فقط.

وقالت وزارة الصحة إن السودان سجل 7007 إصابات بفيروس كورونا حتى يوم الخميس توفي منها 447.

