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السودان ينفي إدلاء حمدوك بتصريحات لأي وسيلة إعلام إسرائيلية

منشور 20 أيّار / مايو 2021 - 07:27
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك

قال رئيس الوزراء السوداني في التصريحات المنسوبة اليه ان التطبيع سيمضي قدما "حتى لو كان الصراع الحالي بين اسرائيل والفلسطينيين الوقت (غير) المريح لذلك".

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نفت وكالة السودان للأنباء الخميس صحة تقارير تحدثت عن إدلاء رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك بتصريحات للإعلام الإسرائيلي.

وقالت الوكالة في بيان مقتضب إن "بعض الصحف والمواقع الإلكترونية نشرت تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء قالت إنه أدلى بها لمراسل صحيفة "معاريف" الاسرائيلية بباريس، وهي تصريحات كاذبة ومفبركة ولا أساس لها من الصحة".

وأوضحت "سونا" أن حمدوك عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا أذيع على الهواء، وأجرى حوارا مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، ولم يتحدث لأي وسيلة إعلام أخرى.

ونسبت تقارير إعلامية الأربعاء لحمدوك القول في "أول مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية" على هامش مشاركته في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان، إن عملية التطبيع مع إسرائيل في مصلحة بلاده، وأن الخرطوم ستلتزم بهذا الاتفاق.

وأكد حمدوك في التصريحات المنسوبة اليه ان عملية التطبيع بين الخرطوم وتل ابيب "ستستمر حتى لو كان الصراع الحالي بين اسرائيل والفلسطينيين الوقت (غير) المريح لذلك".

واضاف "التزمنا وسنظل ملتزمين ونحن مصميين جدا على الالتزام بالاتفاق مع اسرائيل. حتى لو كان الصراع الحالي بين اسرائيل والفلسطينيين الوقت (غير) المريح لذلك".

كلمات دالة:السودانعبد الله حمدوكاسرائيل

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