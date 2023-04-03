السوريون ينزلون الى الشوارع لمشاهدة القصف الاسرائيلي

وثقت قنوات تلفزيونية سورية نزول عشرات السوريين الى شوارع دمشق لمشاهدة الطائرات الاسرائيلية وهي تنفذ عدوانها على بلادهم في مشهد على ما يبدو بات اعتياديا خاصة خلال الاسبوع الجاري حيث اغارت طائرات الاحتلال خلال 6 ايام 4 مرات على سورية .

ونشر تلفزيون اورينت السوري المعارض على صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو يظهر فيه السوريين وهم يشاهدون ويعلقون على العدوان وتصدي قوات الجيش النظامي لها .

وفي الفيديو توجه السوريون بالدعاء على الاسرائيليين وقال احدهم انه لا يعرف اذا كان سيخاف ام لا؟

وتساءل اخر اذا اصابت الطائرات اهدافها ام لم تصب؟

وبعد سماع انفجار قال احدهم ان الضربة قريبة

كأنهم يشاهدون أفلام كرتون..

مدنيون في #دمشق ينزلون إلى الشوارع لمشاهدة الغارات الإسرائيلية ومحاولات التصدي لها#أورينت pic.twitter.com/9WZeE5HUrc — Orient أورينت (@OrientNews) April 3, 2023

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