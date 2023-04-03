غارات اسرائيلية على دمشق وانباء عن ضحايا

اعلنت وكالة الأنباء السورية ان "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق" في عدوان اسرائيلي جديد على سورية هو الرابع خلال 6 ايام واشارت الى سقوط ضحايا وشهداء

في الاثناء قالت وسائل اعلام عبرية ان سكان الشمال افادو بسماع دوي انفجارات في مناطقهم والجيش يتحقق من الخبر قبل ان تعلن وكالة انباء كان العبرية "أفاد تحقيق بأن أحد الصواريخ التي أطلقها الدفاع الجوي السوري انفجر قرب الحدود مع "إسرائيل" وتسبب في انفجار قوي في منطقة طبريا"

وحسب المعلومات فان طائرات F35 الإسرائيلية استهدفت مواقع القوات الإيرانية قرب دمشق، الا ان شبكات موالية للنظام السوري اعلنت ان الهجوم استهدف معمل زجاج في منطقة الكسوة وان هناك انباء عن ضحايا مدنيين

عاجل || مقتل شخص وإصابة أخرين بعد سقوط صاروخ مصدره الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري والتي كانت تحاول التصدي للطيران الإسرائيلي، على معمل زجاج في مدينة #الكسوة بريف #دمشق. pic.twitter.com/71jPkz254c — Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) April 3, 2023

وافادت مصادر عن استهداف مطار دمشق الدولي وعدة نقاط أخرى تتبع لنظام الرئيس بشار الأسد بالاضافة الى نقاط إيرانية في جنوب العاصمة دمشق

وقالت صحيفة الوطن الحكومية السورية ان الهجوم استهدف الجزء الجنوبي الشرقي من دمشق والمطار، حيث جرى اعتراض معظم الصواريخ، وهذا هو الهجوم الرابع في سوريا الذي ينسب لإسرائيل خلال ستة أيام فقط

مصدر عسكري سوري صرح انه : في تمام الساعة ٠٠:١٥ من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها

وتحدثت مصادر سورية عن سقوط اثنين من الضحايا في الغارات الاسرائيلية

من جانبها قالت وكالة ستيب السورية المعارضة ان الغارات الجوّية للطيران الإسرائيلي استهدفت مواقع للنظام السوري وميليشيات إيران في محيط مطار دمشق الدولي وقرب منطقة السيدة زينب بالعاصمة ا، كما سُمع أصوات انفجارات يُعتقد أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف نقطة رادار تل الصحن التابعة للنظام السوري في ريف السويداء حيث انطلقت منها الصواريخ باتجاه الطائرات المهاجمة

إحدى طائرات "الاحتلال الاسرائيلي" الحربية التي شاركت بالعدوان على العاصمة #دمشق تحلق على علو منخفض في أجواء الجولان السوري المحتل. pic.twitter.com/Ar4oss8gvy — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) April 3, 2023

واقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضلوع اسرائيل بالعدوان وقال : "عملنا في الأيام الأخيرة خارج حدودنا ضد جهات تدعم الإرهاب وتخطط لتدميرنا".

فيما اعلن وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت غالانت ان: قوات الجيش تعمل ليل نهار على جميع الجبهات، وإيران تحاول باستمرار نقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان والضفة وغزة ونحن نعمل على منعها.

وتوعدت ايران بالرد على الهجمات الاسرائيلية التي اودت مؤخرا بحياة مستشارين بارزين في القوات المسلحة العاملين في سورية وكان الرد بارسال طائرة مسيرة تمكنت اسرائيل من اسقاطها

من تصدي دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية في أجواء دمشق (https://t.co/rn0jCt67Dl) pic.twitter.com/r2vDWZNIZK — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) April 3, 2023