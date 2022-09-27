السويد ترصد انفجارين على مسار خطي نورد ستريم

أكدت الشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل الثلاثاء، أنها سجلت انفجارين على مساري خطي الغاز الروسي نورد ستريم "السيل الشمالي 1-2"، وذلك بعد اعلان موسكو عن حدوث تسرب فيهما، ودون ان تستبعد فرضية العمل التخريبي.

وقال المتحدث باسم الشبكة بيورن لوند، أن محطات القياس رصدت الاثنين، انفجارين تحت بحر البلطيق أحدهما بقوة 2.3.

واضاف "ما من شك في أنها كانت انفجارات".

ومن جانبه، أعلن الجيش الدنماركي في بيان الثلاثاء، أن ثلاثة تسريبات كبيرة من خطي نورد ستريم ظهرت على السطح قبالة سواحل جزيرة بورنهولم االثلاثاء، مشكلة دوائر يتراوح قطرها ما بين 200 وألف متر.

وكان قد جرى في وقت سابق رصد رصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، بعيد الاعلان عن تسرب في نورد ستريم 2، ما أثار شكوكا حول أعمال تخريبية في الخطين الخارجين عن الخدمة بسبب تداعيات حرب أوكرانيا.

وغداة الإعلان عن التسرب في الخط الاول ، تأثر الخط الثاني حسبما أشارت، الثلاثاء، سلطات الدولتين الاسكندنافيتين.

وعبر الكرملين الثلاثاء، عن قلقه البالغ حول التسرب دون أن يستبعد فرضية عمل تخريب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "إننا قلقون للغاية حيال هذه الأنباء"، مضيفا في رد على سؤال عن احتمال أن يكون ذلك ناجما عن عملية تخريب "لا يمكن استبعاد أي فرضية".