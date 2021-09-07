السويد: محاكمة احد المتورطين بجريمة قتل الطيار الاردني معاذ الكساسبة

عادت جريمة احراق داعش للطيار الاردني معاذ الكساسبة عام 2014 في سورية دائرة الاهتمام بعد اعلان استوكهولم القبض على احد المتورطين بارتكاب عدة جرائم في سورية من بينها جريمة تصفية الكساسبة بطريقة بشعة

اسامة كريم متورط بقتل معاذ الكساسبة

وتورط المدعو اسامة كريم بعدة جرائم في سورية من بينها تصفية النقيب الاردني معاذ الكساسبة كما انه ضالع في هجمات باريس 2015 الى جانب جرائم اخرى، وتم توقيف كريم في أبريل 2016 في بلجيكا.

وحسب تقارير اعلامية غربية فان المحققون البلجيكيون تعرفو على، أسامة كريم، المتورط في هجمات 22 مارس 2016 في بروكسل، بوصفه أحد منفذي إعدام الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، ولم يرغب القضاء السويدي في تأكيد هذه النقطة، مشيرا إلى سرية التحقيق.

رحلة الارهابي اسامة كريم

وتوجه كريم، الذي كان يعيش في مدينة مالمو بجنوب السويد، إلى سوريا في عام 2014 ، وكان ضمن نحو 300 سويدي أو مقيم ربعهم من النساء، إلى المنظمات الارهابية في سوريا والعراق

قبل أن يعود إلى أوروبا ، وأكد التحقيق أنه تم استقباله ليل 2 إلى 3 أكتوبر 2015 في مدينة أولم بألمانيا من قبل صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من الفرق "الجهادية" التي نفذت اعتداءات باريس، إلى جانب عضوين آخرين في الخلية.

صدام الجمل متورط في الجريمة

وفي ايار مايو 2018 كشف مصدر أمني عراقي عن استدراج المخابرات العراقية لأربعة من قيادة تنظيم “داعش” الارهابي، بينهم صدام الجمل، سوري الجنسية وكان والي منطقة شرق الفرات في التنظيم، وهو المسؤول المباشر عن تنفيذ إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة

من هو معاذ الكساسبة؟

والكساسبة طيار أردني برتبة ملازم أول تم ترفيعه بعد استشهاده الى رتبه نقيب وقع أسيراً بأيدي تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الارهابي، صباح يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2014، وذلك بعد سقوط طائرته الحربية من نوع إف-16 أثناء قيامها بمهمة عسكرية على مواقع تنظيم داعش في محافظة الرقة شمالي سوريا.

ولد الكساسبة بلواء عي بمحافظة الكرك جنوبي الأردن عام 1988 لأب عمل مدير مدرسة في تربية لواء قصبة الكرك وأم امتهنت التعليم أيضاً.

أنهى دراسته الثانوية في الكرك ثم التحق بكلية الحسين الملكية للطيران الحربي وتخرج منها عام 2009, تزوج في يوليو 2014 .

في عام 2009 تخرج الكساسبة من كلية الملك حسين الجوية، والتحق بالقوات الجوية الملكية الأردنية.

وبعد خضوعه لمزيد من التدريب أصبح الكساسبة طيارا ميدانيا عام 2012، والتحق بالسرب رقم واحد في قاعدة موفق السلطي الجوية، التي تضم طائرات إف 16.

اعلن عن استشهاد الطيار معاذ الكساسبة يوم 3 يناير 2015 ,بعد أن قامت مواقع تابعة لتنظيم داعش الارهابي برفع صور ومقطع فيديو لعملية استشهاده حرقا.