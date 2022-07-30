السيستاني يحدد موعد جديد للسنة الهجرية

مخالفا التقويم المتبع اسلاميا، حدد المرجع السيد السيستاني أن يوم غدا اﻷحد وليس اليوم السيت أول أيام شهر المحرم الحرام عام 1444 للهجرة النبوية الشريفة.

وقال مكتب السيستاني في بيان :

"سماحة المرجع الديني اﻷعلى سماحة آية الله السيد السيستاني “دام ظله” في النجف اﻷشرف، اصدر بيانا حول رؤية هلال شهر المحرم الحرام".

وجاء في "بيان مكتب سماحته، إنه لم تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة في الليلة الماضية في منطقتنا بالرغم من سعة الفحص والتحري".

وأضاف البيان إن يوم (غدٍ) الأحد هو أول أيام شهر المحرم الحرام عام 1444 للهجرة النبوية الشريفة

وبينما يحتفل المسلمون بهذا التاريخ مجتمعين، يعد الشيعة أن محرم هو شهر الحزن والأسى لأن فيه ذكرى وفاة الحسين بن علي وأصحابه في يوم عاشوراء.

الوقف السني

والخميس اعلن ديوان الوقف السني، عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر محرم الحرام لهذا اليوم وان يوم امس الجمعة هو مكمل لعدة شهر ذو الحجة.

وقال الديوان في بيان انه "نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فان لجنة تحديد الاوائل الاشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن ان يوم الجمعة هو مكمل لعدة شهر ذو الحجة".

واضاف ان "يوم السبت القادم هو اول ايام غرة شهر محرم الحرام للعام الهجري 1444".

اعتماد الهجرة كـ تقويم



كان بداية اعتماد التاريخ الهجري في سنة 17 هـ، حيث اعتمد الخليفة عمر بن الخطاب التأريخ بداية من غرة شهر محرم من العام الأول للهجرة النبوية، ومما ذُكر في سبب اعتماد عمر للتاريخ أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس، فقال بعضهم: «أرخ بالمبعث»، وبعضهم: «أرخ بالهجرة»، فقال عمر: «الهجرة فرقت بين الحق والباطل»، فأرخوا بها، فلما اتفقوا قال بعضهم: «ابدءوا برمضان»، فقال عمر: «بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم»، فاتفقوا عليه.