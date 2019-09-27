السيسي بعد عودته من نيويورك: لا داعي للقلق من دعوات التظاهر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح الجمعة، إنه “لا داعي للقلق” من الدعوات للتظاهر ضده، والتي وجهها رجل أعمال مصري مقيم في إسبانيا، وذلك في تصريحات بثتها التلفزيونات المحلية.

وفي أول تصريح للسيسي بعد عودته من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال: “عندما أطلب من المصريين، فسينزلون بالملايين للشارع، كما حدث يوم التفويض عام 2013 وليس أقل من ذلك”.

وأكد السيسي الذي كان يتحدث للصحافيين فور وصوله إلى القاهرة: “لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق. مصر بلد قوي بالمصريين”.

وكان في انتظار السيسي تجمع مؤيد له في استقبال لأول مرة يحدث منذ توليه السلطة.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على فيسبوك صورا له عقب عودته من نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة على مدار أسبوع، دون تفاصيل أكثر.

وتبرز الصور وجود مواطنين في استقباله يرفعون صورا للسيسي.

ويأتي الاستقبال قبيل تظاهرات محتملة مؤيدة ومعارضة دعا لها أنصار للسيسي ومناهضون له في ميادين بمصر. (وكالات)

