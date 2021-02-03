السيسي للحريري: مستعدون لمساعدة لبنان

عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الاربعاء في القاهرة، مساعدة لبنان لتجاوز الأزمات التي يواجهها.

وجدد السيسي، "موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان"، معربا عن "خالص التمنيات لسعد الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق الأمن والاستقرار".

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي بأن

الرئيس المصري شدد على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، ولاسيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا.

اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد استقباله اليوم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في القاهرة، حرص #مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول ولإخراج #لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليا من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، (١/٦) pic.twitter.com/yXlsxu5jMM — Saad Hariri (@saadhariri) February 3, 2021

وفي نفس السياق، صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التقى الحريري، حيث تناول معه الوضع اللبناني بما في ذلك آخر مستجدات تأليف الحكومة، والتي يعلق عليها اللبنانيون الأمل في إخراج البلد من أزمته الراهنة ووقف نزيف التدهور الاقتصادي.

وأضاف المصدر أن "الأمين العام أكد خلال اللقاء أن الجامعة العربية تواكب لبنان في هذا المخاض الصعب كما فعلت في محطات مفصلية سابقة في تاريخ لبنان الحديث"، مضيفا أن "الجامعة تقف إلى جوار لبنان خاصة في ضوء ما يواجهه الشعب اللبناني من معاناة غير مسبوقة جراء حالة الشلل السياسي والتدهور الاقتصادي التي يعاني منها البلد والذي تظهر أعراضه بشكل متزايد علي نحو ما حدث في طرابلس مؤخرا"، مشيرا إلى أن "الشعب يتوقع من القيادات اللبنانية أن يجتمعوا على كلمة سواء لخدمة مصالحه".

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وأوضح المصدر أن أبو الغيط شدد علي أن إنقاذ لبنان يعد أولوية في هذه المرحلة، مناشدا كافة الأطياف السياسية "تنحية الخلافات ومنطق المحاصصة الضيق جانبا وإعلاء مصلحة الوطن، وتقديم المواءمات اللازمة لإنجاح رئيس الوزراء المكلف في تأليف حكومة من الاختصاصيين، تكون مهمتها إنقاذية في المقام الأول، وبما يعبد الطريق أمام أصدقاء لبنان في المجتمعين العربي والدولي لتقديم الدعم الضروري لانتشال البلد من أزمته".