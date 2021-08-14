السيسي للمصريين: سنعيد تنظيم الدعم

طمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقراء مصر بانه لا ينوي الغاء الدعم عن مادة الخبز انما يهدف الى اعادة تنظيم قطاعات الدعم وقال “أنا لن ألغي الدعم لكن سنعيد تنظيمه،…، لا بد من إعادة ترتيب الأوراق حتى نصبح دولة ذات شأن”.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروعات سكنية في مدينة بدر، أن الدعم في العام يقدر بنحو 275 مليار جنيه، بما يعادل في 10 سنوات 2 تريليون وثلاثة أرباع التريليون، وربما يصل الرقم لـ 3 تريليونات جنيه. وأكد السيسي أن الهدف من إعادة تنظيم الدعم هو تغيير الأمور إلى الأفضل في الدولة، متابعاً “تعديل الدعم هدفه تغيير البلد”. وبيّن الرئيس المصري أنه تم تطوير الصرف الصحي من 12% فقط لنحو 40% في 7 سنوات.

وشدد على أن “مستقبل البلاد لا يكون بالكلام فقط، ولكن يتطلب جهدا وتضحية”، مؤكداً أنَّه يتعامل بـ”أمانة”، بالتصدي لمشاكل مصر، وحلها.

وأكد السيسي أن وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، يدرس حالياً المنظومة الجديدة لدعم الخبز.