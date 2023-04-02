السيسي من سيناء: ندعم شيوخ القبائل .. ولن نسمح إلا بسلاح الدولة

البوابة - أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعمه لقوة ومكانة شيوخ القبائل في سيناء، وأن بلاده لن تسمح برفع سلاح إلا سلاح الدولة.

جاءت تصريحات السيسي، خلال كلمة له يوم أمس السبت، بعد لقاء جمعه مع الجنود في شرق القناة بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان "حرب أكتوبر 1973".

وقال السيسي: "لن يتم رفع سلاح في مصر إلا سلاح الدولة ولن يسمح لمخلوق بامتلاك السلاح غير الدولة".

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقتصادية، وأزمة الدولار، بين السيسي، أن مصر ستتجاوز تداعيات وتاثيرات الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها العالم.

وقال الرئيس المصري: "أزمة الدولار ستكون تاريخاً.. وبلادنا ستعبر الأزمة الاقتصادية بأمان، كما تجاوزت (الإرهاب) من قبل".

والتقى الرئيس السيسي، خلال تفقده الإرتكازات الأمنية في شرق قناة السويس، مقاتلي قيادة قوات شرق "القناة" لمكافحة الإرهاب، ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

وقال السيسي، خلال حواره مع عدد من ضباط الجيش: إنه "فور تخرجه كان يعمل في هذه النقطة، وهو في عمرهم، وكان يجلس في الكتيبة 40 يوماً، ويحصل على 5 أيام إجازة، من دون سيارات أو طرق"، واصفاً تلك الفترة بأنها "الأجمل في حياته".

وتشهد مصر موجة من غلاء الأسعار، بعد تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، الذي تخطى صرفه حاجز ال 30 جنيها.