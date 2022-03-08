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السيسي وابن سلمان يبحثان التطورات على الساحة الدولية

منشور 08 آذار / مارس 2022 - 05:35
قمة الرياض بحثت قضايا ذات اهتمام مشترك
قمة الرياض بحثت قضايا ذات اهتمام مشترك

بحث الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية والتطورات العربية والاقليمية ، وقالت مصادر ان ملف القمة العربية المؤجلة في الجزائر كانت على طاولة البحث 

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قضايا ذات اهتمام مشترك

وافادت مصادر اعلامية سعودية انه جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك

 

 

وقالت مصادر سياسية ان ملف القمة العربية التي اعلن عن تأجيلها الى نوفمبر المقبل في الجزائر على طاولة البحث ، حيث تم مناقشة الملف السوري وعودة النظام الى الجامعة العربية وهو ما تدعمه مصر وتعارضه السعودية ويعتبر هذا الملف احد الملفات الذي دفع لتأجيل القمة العربية الى جانب الخلاف على ملف التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي 
 

كلمات دالة:ابن سلمانالسيسيالسعوديةمصرالجزائرالقمة العربية

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