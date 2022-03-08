السيسي وابن سلمان يبحثان التطورات على الساحة الدولية

بحث الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية والتطورات العربية والاقليمية ، وقالت مصادر ان ملف القمة العربية المؤجلة في الجزائر كانت على طاولة البحث

قضايا ذات اهتمام مشترك

وافادت مصادر اعلامية سعودية انه جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك

فيديو | ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرضان فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ويبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدوليةhttps://t.co/xgTDj5gJVl pic.twitter.com/tfb7EU1Vf8 — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) March 8, 2022

وقالت مصادر سياسية ان ملف القمة العربية التي اعلن عن تأجيلها الى نوفمبر المقبل في الجزائر على طاولة البحث ، حيث تم مناقشة الملف السوري وعودة النظام الى الجامعة العربية وهو ما تدعمه مصر وتعارضه السعودية ويعتبر هذا الملف احد الملفات الذي دفع لتأجيل القمة العربية الى جانب الخلاف على ملف التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي

