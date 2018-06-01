السيسي يؤدي اليمين أمام البرلمان

أدي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي اليمين في 30 يونيو من العام 2012 أمام المحكمة الدستورية العليا

يؤدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح غد السبت اليمين الدستورية رئيساً لمصر لولاية ثانية أمام مجلس النواب.

وستبدأ المراسم بإلقاء رئيس مجلس النواب علي عبد العال كلمة ترحيبية بالرئيس المصري، ثم يدعوه لحلف اليمين وبعدها يلقي السيسي خطابا للمصريين، ثم يعلن رئيس البرلمان رفع الجلسة.

وكان الرئيس السيسي قد ألقى اليمين الدستورية في ولايته الأولى في 8يونيو من العام 2014 أمام المحكمة الدستورية العليا، بسبب غياب البرلمان الذي تم حله.

ولم يؤدِ أي رئيس مصري اليمين الدستورية أمام البرلمان منذ العام 2005 لغياب البرلمان، فقد كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك آخر من أدى اليمين أمامه، بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية في مصر على حساب منافسه أيمن نور.

وأدي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي اليمين في 30 يونيو من العام 2012 أمام المحكمة الدستورية العليا لغياب البرلمان، الذي تم حله بقرار من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر وقتها، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذي أكد أن المجلس غير قائم بقوة القانون.