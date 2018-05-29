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السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب السبت

السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب السبت
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