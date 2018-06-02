السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، أمام مجلس النواب المصري اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية ثانية بحضور عدد من الشخصيات العامة والوزراء.

ويعقد مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، جلسة خاصة لحلف اليمين الدستورية للسيسي، إذ من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي خطابا عقب حلف اليمين.

ويحضر الجلسة، جميع نواب البرلمان ورئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء إلى جانب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني.

وفاز السيسي في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مارس الماضي، بنسبة 97.08 بالمئة على منافسه رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.

وتنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: "بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يعقد المجلس جلسة خاصة يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان".

كما تشترط المادة 144 من الدستور أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين الدستورية للرئيس أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب، وهو ما حدث في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي.

من جانبها، أغلقت سلطات مطار القاهرة الدولي، السبت، المجال الجوي أمام حركة الإقلاع والهبوط بالمطار، لمدة 20 دقيقة، بسبب العروض الجوية، التي قدمتها القوات الجوية بسماء القاهرة والجيزة احتفالا بتنصيب السيسي لفترة ثانية.