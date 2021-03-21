السيسي يتفاعل مع رسالة طفلة (فيديو)

تفاعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رسالة وجهتها له طفلة، خلال كلمة بمناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

وصعد الرئيس السيسي على خشبة المسرح لتسلم رسالة الطفلة مايا، التي قالت: "أنا بحب حضرتك أوي، وكان نفسي أشوفك من زمان، شكرا على كل حاجة، متطمنة على مستقبلي ومستقبل مصر".

ويشهد السيسي وقرينته، اليوم الأحد، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021، بمناسبة عيد الأم، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وحضر الاحتفال حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.