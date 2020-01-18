السيسي يتوجه إلى برلين للمشاركة بمؤتمر حول ليبيا

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إلى العاصمة الألمانية، للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

ويعقد غدا الأحد في برلين، مؤتمر حول تسوية الأزمة الليبية، يشارك فيه طرفا النزاع، وعدد من الرؤساء بينهم الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مشاركة وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وكشفت وكالة "تاس" الروسية أن مؤتمر برلين حول ليبيا سيقترح تقسيم عملية تسوية الأزمة إلى ست "سلال" على غرار التسوية السورية، وسيضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها.

وحسب مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين، والذي اطلعت الوكالة على نسخة منها، فإن مسارات العمل الستة المقترحة هي وقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية، وحصر السلاح في يد الدولة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واحترام القانون الإنساني.

وتجدر الإشارة إلى أن السيسي، سيشارك في مؤتمر برلين الأحد