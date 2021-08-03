السيسي: حان الوقت لرفع سعر الخبز

نقل التلفزيون المصري عن الرئيس عبدالفتاح السيسي تاكيده ضرورة زيادة ثمن رغيف الخبز المدعوم.

واعلن الرئيس المصري إنه سيشرف على خطة لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم الذي يبلغ سعره حتى الآن خمسة قروش (الجنيه=100 قرش)، والذي يعتبر مكوناً رئيسياً في الوجبات الغذائية لعموم المصريين.

حان الوقت لرفع سعر الخبز

وأضاف، خلال مؤتمر افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز، المملوكة للقوات المسلحة، أنه قد حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز "أبو خمسة صاغ" وأنه "من غير المتصور الإبقاء على سعره بما يعادل 20 رغيفاً بثمن سيجارة واحدة"، بحسب وصفه، ومشددا "ليس من المنطقي أن أبيع رغيف الخبز الذي يكلف الدولة 60 قرش على الأقل، بعملة لا يعرفها الأطفال، وهي 5 قروش".

السيسي: اتحمل مسؤولية القرار

وذكر السيسي أنه سيتحمل مسؤولية هذا القرار، وأنه فضّل الإعلان عنه على الملأ بدلاً من تفويض الحكومة بإعلانه "عشان أشيل الشيلة بنفسي"، على حد تعبيره.

واستطرد مخاطباً المصريين: "يستحيل الإبقاء على شيء بنفس الحال والسعر لمدة 30 سنة، أنا مؤتمن على حال البلاد ومصير شعبها".

وقال، إن استمرار معدل النمو السكاني بهذه الطريقة في منتهى الخطورة، مضيفًا أن الرزق على ربنا، ولكنه أمرنا أن نتدبر ونفكر، متابعا "أن تنجب طفلا واحدا جيدا أفضل من ثلاثة أو أربعة ظروفهم صعبة"، واستطرد "متجيش تقولي متقربش من رغيف العيش.. لأ هقرب منه".

وأوضح السيسي أنّ الزيادة في سعر الخبز ستمول جزءاً من قيمة 8 مليارات جنيه ستنفق على دعم الوجبات المدرسية الجديدة للطلاب في المدارس، والتي ستتكلف نحو 7 جنيهات للوجبة الواحدة، وسيدخل فيها مكون بروتيني جديد هو الألبان.

وقال السيسي إن الدولة تسعى لتقديم وجبة غذائية مناسبة للطلاب، موضحًا أن النمو السكاني يشكل خطورة وأنه منذ 2010 وحتى الآن زاد عدد المواطنين 20 مليوناً.

President Sisi says that Silo Foods is starting with production of school meals and that the next phase is producing dairy products by April 2022#Africa #Egypt | #مصر #السيسي #المدينة_الصناعية_الغذائية #سايلو_فودزpic.twitter.com/si1nNtZoGa — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) August 3, 2021

ثلثا المصريين يستفيدون من دعم الخبز

ويستفيد نحو 66.7 مليون فرد من دعم رغيف الخبز داخل منظومة دعم السلع التموينية التي قدرت لها الحكومة خلال العام المالي الجديد، الذي انطلق في الأول من يوليو/تموز الماضي نحو 87.2 مليار جنيه مخصصات في الموازنة العامة للدولة.

ومع بداية العام المالي الجديد يوليو الماضي، بدأ إنتاج 120 مليار رغيف مدعم بعد أن قدرت الحكومة، عدد الأرغفة التي سيحصل عليها مستحقو دعم الخبز، بخمسة أرغفة يومياً لـ66.7 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز.

ويبلغ دعم رغيف الخبز نحو 44 ملياراً و884 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، في حين يصل دعم دقيق المستودعات بمليارين و558 مليون جنيه ودعم سلع البطاقة التموينية 36 ملياراً و600 مليون جنيه، ويستفيد منه 63 مليوناً و500 ألف مواطن.

(الدولار= 15.7 جنيهاً تقريباً)