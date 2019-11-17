السيسي يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا ببرلين

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن مبادرة قمة العشرين وإفريقيا تهدف لدعم التعاون الاقتصادي بين إفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشاريع مشتركة تساهم في الإسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء.

وأضاف أن هذه المبادرة أطلقتها ألمانيا عام 2017 خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بهدف دعم التنمية في البلدان الإفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وأوضح المتحدث أن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا ستتضمن كذلك نشاطا مكثفا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

كما سيلتقي السيسي كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها. (وكالات)