السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين ثلاثة مساعدين له

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، قرارا جمهوريا بتعيين رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل ووزيري الدفاع والداخلية السابقين مساعدين له.

وأعلنت الرئاسة المصرية أن القرارات الجمهورية تشمل تعيين رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل مساعدا لرئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول صدقي صبحي مساعدا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع واللواء مجدي عبد الغفار مساعدا لرئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب.

وعين الرئيس المصري في وقت سابق الفريق محمد أحمد زكي في منصب وزير الدفاع، واللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية، ضمن حكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولي الذي يحتفظ أيضا بوزارة الإسكان.

وشمل التغييرالوزاري 12 وزارة هي بالإضافة إلى الدفاع والداخلية، الصحة، والبيئة، والزراعة، والمالية، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والطيران، والشباب والرياضة، والاتصالات، وقطاع الأعمال العام.

وجاء في التشكيل الجديد تعيين محمد معيط وزيرا للمالية، ويونس المصري وزيرا للطيران المدني، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات، وهالة زايد لوزارة الصحة.

وضم التشكيل أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وعمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة، وعز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة، وهشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام، ومحمود شعراوى وزيرا للتنمية المحلية، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.

وكانت استقالة حكومة شريف إسماعيل خطوة متوقعة، قبيل تشكيل حكومة جديدة بعد فوز السيسي بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت في مارس الماضي.