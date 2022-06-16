السيسي يعزل نائب رئيس مجلس الدولة

قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عزل المستشار محمد علي محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته، فيما .أصدر أوامر بالعفو عن دفعة جديدة من السجناء.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار عزل المستشار هاشم، والذي استند الى حكم صادر عن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة، حيث طالب القرار وزير العدل بتنفيذه.

من جهة اخرى، أصدر السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن عقوبة السجن المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم في قضايا محددة.

ووفقا لقرار السيسي تم الإفراج عن سعيد محمد عطية إبراهيم المحكوم عليه في القضية رقم 8629 لسنة 2011 ج السيدة زينب 3528 ك جنوب القاهرة، ومحمد عبد الغريب إبراهيم الشراعي، ومحمد مرسي محمد مرسي.

يذكر أن القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة، معروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء، والتي وقعت إبان ثورة 25 يناير 2011 في مصر، خلال احتجاجات عارمة ضد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.