السيسي يلتقي البرهان وسد النهضة على طاولة البحث

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الزائر عدة ملفات مشتركة تهم البلدين من بينها سد النهضة واثاره السلبية على مصر والسودان.

العلاقات المشتركة المصرية السودانية

وقال مراسلون ان الزيارة تبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وبحث التطورات السياسية والاقتصادية، لا سيما وأن السودان يشهد أزمة سياسية راهنة.

وأشارو إلى أن السيسي والبرهان سيبحثان قضية سد النهضة، وتوسط الاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر، واتخاذ موقف موحد بشأن عمليات ملء وتشغيل السد. كما يبحث الجانبان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

ويرافق البرهان في زيارته مدير جهاز المخابرات العامة السودانية.

سد النهضة في مباحثات السيسي - البرهان

وكان الرئيس المصري قد زار السودان في مارس من العام الماضي. معلنا رفض بلاده أي إجراءات أحادية بشأن سد النهضة، والتي من شأنها فرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.

وفي تصريحات سابقة، أكد السيسي مساندة بلاده لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان، نظرًا لأن أمن واستقرار الخرطوم يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

وكان الرئيس المصري قد شدد مرارًا وتكرارًا أن ملف سد النهضة يتطلب أعلى درجات التنسيق بين البلدين، بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد.

والثلاثاء قالت مصادر سودانية إن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يزور القاهرة، الأربعاء، حيث يعقد قمة ثنائية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناقش القضايا الثنائية، والأزمة السياسية في البلاد، وقضية سد النهضة الإثيوبي، إلي جانب التنسيق في بعض المواقف.

وأضافت، أن الزيارة تستغرق يوماً واحداً ويرافقه خلالها وزير الخارجية المكلف، ووزير الدفاع، ومدير المخابرات العامة.