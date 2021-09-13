السيسي يلتقي بينيت في شرم الشيخ

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في شرم الشيخ برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالى بينيت، بعد ايام من قمة ثلاثية استضافتها مصر جمعت الى جانب السيسي، الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس.

احياء عملية السلام

وافاد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن اللقاء يبحث سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

يذكر أنه تم الاتفاق بين الجانبين المصري والإسرائيلي على عقد الاجتماع علنًا وليس سرا وفق قناة كان العبرية.

وتلقى بينيت، وهو رئيس حزب يميني تولى السلطة في يونيو/ حزيران، دعوة من السيسي الشهر الماضي.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أكد على ضرورة الالتزام بمبادرة السلام العربية، وقال إن القمة الفلسطينية المصرية الأردنية سوف تناقش الاستراتيجية الدولية وكيفية التحرك في العالم والمجتمع العربي أيضا، مردفا: "مصر والأردن لهما تأثير على المستوى الإقليمي والدولي".

وكان بينيت الذي تولى منصبه في يونيو خلفا لرئيس الوزارء السابق بنيامين نتانياهو ، قد تلقى دعوة من السيسي في الشهر الماضي، ومن المقرر أن يلتقي الاثنان في منتجع بشرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء المصرية.

وفد مصري في فلسطين

في الغضون ذكرت قناة "كان" العبرية، عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى تحدثت عن زيارة مرتقبة لوفد أمني كبير من جهاز المخابرات المصرية لقطاع غزة ورام الله والقدس الأسبوع المقبل لمناقشة ملفات تتعلق بالأوضاع الميدانية والأمنية والسياسية المتدهورة.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لصحيفة "رأي اليوم"، أن الوفد المصري سيجتمع في غزة مع قادة حركة حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار، ومع قادة باقي الفصائل الفلسطينية لبحث ملف تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، وإقناع الفصائل بتجنب خوض جولة تصعيد جديدة قد تتسبب بإعاقة عمليات الإعمار المرتقبة.

وفي السياق، أفاد مصدر فلسطيني في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، أن الوسيط المصري نقل إلى الفصائل الفلسطينية بأن الردّ الإسرائيلي سيكون عنيفًا جدًا، في حال تكرّرت عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل.