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السيسي يمدّد حالة الطوارئ في مصر لثلاثة أشهر جديدة

السيسي يمدّد حالة الطوارئ في مصر لثلاثة أشهر جديدة
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