السيسي يهنئ الرئيس الاسرائيلي بمنصبه الجديد ورأس السنة العبرية

اعلنت الرئاسة المصرية ان الرئيس عبدالفتاح السيسي هاتف الاحد، نظيره الاسرائيلي اسحاق هيرتسوغ للتهنئة بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية

وقالت الرئاسة المصرية أن الاتصال تناول كذلك "العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، وجهود إعادة إحياء مباحثات السلام" الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة منذ 2014.

واضافت الرئاسة ان هيرتسوغ "عبر عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وتسلم هرتسوغ (61 عاما)، في 7 يوليو/تموز الماضي، مهام منصبه رئيسا جديدا لإسرائيل، لمدة 7 سنوات غير قابلة للتمديد.

وهذا هو أول اتصال هاتفي بين السيسي مع هرتسوغ منذ توليه منصبه.

وفي 16 يوليو، نشر هرتسوغ، عبر حسابه على "تويتر"، رسالة من السيسي تتركز على التهنئة بالمنصب الجديد، وأهمية الجهود المشتركة لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتقود مصر دورا لافتا منذ سنوات في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، برز مؤخرا بوساطتها المدعومة دوليا بوقف الحرب على غزة، في مايو/أيار الماضي، وما تلاها من قيادة محاولات عربية لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ 2014.

ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؛ جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.

ويأتي الاتصال الهاتفي بعد أيام من إعلان قناة "كان" العبرية الرسمية، الأربعاء، أن لقاءً بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع السيسي سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية "قريبا"، دون تأكيد رسمي من القاهرة.

وإثر 3 حروب، وقعت مصر وإسرائيل على اتفاقية سلام، في 26 مارس/آذار 1979، بمنتجع "كامب ديفيد" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ورغم تحفظ في اللقاءات بين مسؤولي البلدين بعد توقيع تلك الاتفاقية، شهدت العلاقات بينهما "تقاربا كبيرا" ولقاءات علنية رسمية، في عهد السيسي، الذي تولى الرئاسة عام 2014.