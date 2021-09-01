لقاء مرتقب بين السيسي وبينيت في شرم الشيخ

قالت قناة هيئة البث الاسرائيلية الرسمية الاربعاء، ان رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيلتقي قريبا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الاحمر.

وقالت القناة ان الجانبين الاسرائيلي والمصري على "عقد الاجتماع علنا- وليس سرا"، متوقعة أن يكون ذلك "قريبا جدا".

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، وجه رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، خلال لقائه بينيت في إسرائيل دعوة للأخير، باسم السيسي، لزيارة القاهرة، بحسب بيان لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.

ويأتي الحديث عن لقاء مترقب بين السيسي وبينيت، في ظل قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية مرتقبة في القاهرة الخميس.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة، في زيارة رسمية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن القمة تهدف إلى "حث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على (خيار) حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية، والعمل على فتح مسار سياسي يُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.