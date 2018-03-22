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السيسي يوافق على إنشاء جامعة فرنسية للعلوم التجارية التطبيقية

السيسي يوافق على إنشاء جامعة فرنسية للعلوم التجارية التطبيقية
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