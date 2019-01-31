السيسي يوافق على إنشاء منطقة صناعية روسية شرق بور سعيد

إنشاء وتشغيل منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس، على اتفاقية أبرمت بين موسكو والقاهرة العام الماضي، بشأن إنشاء وتشغيل منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الرئيس السيسي أصدر القرار رقم 420 بالموافقة على الاتفاقية، التي وقعت بين حكومتي روسيا ومصر في 23 مايو الماضي، بشأن إنشاء المنطقة الروسية.

وأضافت أن القرار تم نشره بالجريدة الرسمية المصرية.

ومن المخطط أن يتم إنشاء المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، وذلك ضمن المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وستمتد المنطقة على مساحة 5.25 كيلومتر مربع، وباستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار، وستنفذ على ثلاث مراحل ولمدة 13 عاما.