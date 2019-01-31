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السيسي يوافق على إنشاء منطقة صناعية روسية شرق بور سعيد

السيسي يوافق على إنشاء منطقة صناعية روسية شرق بور سعيد
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