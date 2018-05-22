السيطرة على خطوط إمداد الحوثيين بلحج

دفاعات الميليشيا شهدت انهيارات مع بداية الهجوم

سيطر الجيش الوطني اليمني بمنطقة الأحيوق في محافظة لحج جنوب اليمن سيطرة كاملة على خط الإمداد إلى منطقة كهبوب والمناطق المحيطة إثر هجوم على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال قائد جبهة المضاربة وكهبوب أحمد الصبيحي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "إن الجيش الوطني والمقاومة سيطروا على خط إمداد الميليشيا بين منطقة الوازعية وكهبوب وعلى منطقة الأحيوق بالكامل في عملية عسكرية أسفر عنها مقتل 3 وإصابة العشرات وتم أسر 3 آخرين من عناصر الميليشيا".

وأشار الصبيحي إلى أن دفاعات الميليشيا شهدت انهيارات مع بداية الهجوم ولاذوا بالفرار مخلفين وراءهم الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لافتاً إلى أن هذه الجبهة تعد أحد الخطوط الدفاعية وتأمين مناطق محور باب المندب وعدة مناطق على الساحل الغربي.