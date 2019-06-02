الشاهد رئيسا لحزب "تحيا تونس"

قالت مصادر سياسية تونسية أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد، لا ينوي الاستقالة من منصبه بعد انتخابه اليوم الأحد رئيسا لحزب "تحيا تونس".

ويقول قياديون في الحزب الذي يضم عددا من الوزراء ونوابا في البرلمان، أن "تحيا تونس" يهدف إلى منافسة حزب النهضة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

و"تحيا تونس" حزب علماني تأسس هذا العام، وأتى إعلانه في يناير الماضي بعد أشهر من الخلافات بين قيادات حزب "نداء تونس" الذي يقوده نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

وانضم إلى الحزب الجديد عشرات النواب المستقيلين من حزب "نداء تونس" ومستشارين في البلديات، متهمين حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس، بأنه يسعى لخدمة مشروعه الشخصي، بحسب "رويترز.

وتسعى القوى العلمانية في تونس إلى تكوين جبهة قوية لمنافسة حزب "النهضة" الإسلامي، الذي ترشحه استطلاعات الرأي المحلية للفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة