الشرطة الأمريكية تفشل في اخراج المعتصمين من السفارة الفنزويلية

حاولت عناصر من الخدمة السرية والشرطة الأمريكية الليلة الماضية إخراج المعتصمين في مبنى السفارة الفنزويلية في واشنطن منه، لكنها فشلت في ذلك لعدم توفر مذكرات اعتقال لديها.

وصرحت الناشطة الأمريكية ميديا بنجامين لوكالة تاس، بأن بعض المعتصمين قرروا الخروج إلا أن أربعة منهم لا يزالون داخل المبنى.

وقالت: "الغريب في الأمر أن الشرطة لا تحمل مذكرة توقيف، لذلك لم تتمكن من إخراج من رفضوا المغادرة".

ومنذ أكثر من شهر يقيم في مبنى السفارة الفنزويلية بواشنطن نشطاء أمريكيون غير حكوميين يدعمون الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهدفهم منع أنصار المعارضة من الاستيلاء على مقر البعثة الدبلوماسية.

وقطعت السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي المياه والكهرباء عن السفارة الفنزويلية لإرغام المعتصمين فيها على مغادرة المبنى