الشرطة الإيرانية تنشر صور كاميرات المراقبة وتكشف ما حدث مع "مهسا أميني"

نشرت الشرطة الإیرانیة، صورا من كاميرات المراقبة، تكشف تفاصیل ما حدث مع الشابة الإيرانية مهسا أميني 22 عاما، والتي لقيت حتفها، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، في أحد المراكز الأمنية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن صور كاميرات المراقبة تظهر عدم تعرض "أميني" لأي عنف جسدي داخل المركز الأمني.

ولقي خبر وفاة "أميني" ردود فعل غاضبة في الشارع الإيراني، دفعت رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، إلى إصدار أوامر لوزير الداخلية لتشكيل لجنة تحقيق تكشف ملابسات ما حدث.

وطالب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، "بفحص جميع جوانب الحادث الذي وقع لمهسا أميني بشكل عاجل ودقيق ورفع التقرير إلى البرلمان الإيراني".

من جانبه، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب آبادي، أن "القضاء الإيراني طالب كافة الأجهزة المعنية بالتحقيق سريعا في ملابسات حادثة وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد نقلها إلى أحد مراكز الشرطة".

وقالت وسائل اعلام أمريكية، إن تظاهرات غاضبة وقعت في العاصمة طهران، ردا على مقتل "أميني" تحت التعذيب.

وقال مدير هيئة الطب الشرعي في إيران مهدي فوروزيش، إن "النتائج ستُعلن بعد إجراء المزيد من الفحوصات من قبل خبراء طبيين"، حسب وكالة مهر الإيرانية.

وأضاف: "عند علمنا بالوفاة، شكلت المديرية العامة للطب الشرعي في طهران، فريقا متمرسا يتكون من خبراء وأطباء، بناءً على أمر من السلطة القضائية بنقل جثة المتوفية إلى غرفة التشريح في مركز التشخيص بمحافظة طهران، وإجراء الفحص البدني وتشريح الجثة".

ووصف البيت الأبيض، أمس الجمعة، وفاة شابة إيرانية بعد اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق" في طهران بأنه أمر "لا يُغتفر".

قصة اعتقال "أميني"

ووفقا لموقع «إيران واير»، قال نشطاء حقوق الإنسان الذين تحدثوا إلى العائلة إن الشرطة قبضت على أميني وأجبروها على أن تستقل سيارة تابعة للشرطة، وحاول شقيقها، كياراش، التدخل وقيل له إن أخته ستُنقل إلى مركز الشرطة لمدة ساعة واحدة «لإعادة تثقيفها».

وقال كياراش إنه لم ير أخته حية كرة أخرى، فبينما كان ينتظر خروجها من مركز الشرطة، توقفت سيارة إسعاف وأخذت أخته سرا إلى المستشفى.

وأضاف، في مقابلة مع «إيران واير»، أنه قيل له إنها أصيبت بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أثناء وجودها في مركز الشرطة وأنها في غيبوبة.

نوبة قلبية

وقالت شرطة طهران، يوم الخميس، إن أميني أصيبت «بنوبة قلبية» عقب اعتقالها يوم الثلاثاء، وأضافت الشرطة: «تم إرسالها إلى مركز شرطة طهران الكبرى للإرشاد والتعليم عندما أصيبت فجأة بنوبة قلبية في وجود أشخاص آخرين».

وفي المقابل، شككت أسرة أميني في رواية الشرطة، قائلة إنها تبلغ من العمر 22 عاما وتتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أمراض القلب.

وقال كيارش لـ«إيران واير»: «كانت هناك ساعتان فقط بين اعتقالها ونقلها إلى المستشفى».

وقالت وسائل إعلام رسمية إن مقطع فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي يُظهر أميني وهي تدخل مركز «تعليمي» حيث كانت تتلقى «توجيهات بشأن الزي الإسلامي المناسب».

ويُظهر الفيديو الذي تم تعديله لقطات كاميرا مراقبة تلفزيونية لامرأة تجلس على مقعد، ثم تقف للتحدث إلى «خبير» يلمس ملابسها، قبل أن تنهار على الأرض.

ويُظهر المقطع التالي 5 رجال يحملونها على نقالة، ويبدو أنها فاقدة للوعي ثم يتم عرض سيارة إسعاف في إطار آخر، وهناك تعديل في الفيديو في الثانية الـ19، فبعد ذلك شوهدت المرأة واقفة وتتحدث، وقبل القطع، يبدو أن ضوء النهار في الخارج، ولكن بعد القطع، يبدو قاتما، وقال مراسل التلفزيون الإيراني الرسمي إن «السيدة أميني تبدو على ما يرام وسقطت على الأرض».

ولم يعرف بعد ما حدث لأميني بعد اعتقالها وقبل ظهورها في مركز «إعادة التأهيل».

البيت الأبيض

ووصف البيت الأبيض، الجمعة، وفاة شابة إيرانية بعد اعتقالها من جانب شرطة «الأخلاق» في طهران بأنه أمر «لا يُغتفر».

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، على تويتر «نشعر بقلق عميق حيال وفاة مهسا أميني البالغة 22 عاما، والتي قيل إنها تعرضت للضرب خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق الإيرانية. إنّ موتها أمر لا يُغتفر. سوف نستمر في العمل لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان».