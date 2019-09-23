الشرطة الاسبانية تعتقل 9 انفصاليين في كتالونيا

قالت الشرطة الإسبانية إنها اعتقلت تسعة انفصاليين في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد في وقت مبكر الاثنين بتهمة التخطيط للقيام بأعمال عنف.

وقالت متحدثة باسم الشرطة دون الخوض في تفاصيل “الاعتقالات كانت بأوامر من المحكمة العليا الإسبانية”.

وذكرت صحيفة لا بانجوارديا أن التسعة اعتقلوا خلال مداهمة للشرطة في الساعة الخامسة صباحا (03.00 بتوقيت غرينتش) في عدة بلدات بكتالونيا بينها ساباديل وباريتس ديل باييس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالشرطة قولها إن التسعة انفصاليون. وأضافت أن الشرطة صادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر.

وتمثل الحركة الداعية لانفصال كتالونيا عن إسبانيا تحديا كبيرا للبلاد منذ سنوات وأثارت أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود عندما أعلن الإقليم استقلاله لفترة قصيرة في 2017.