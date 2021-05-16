الشرطة الاسرائيلية: اعتقال شخصين تسللا عبر الحدود الاردنية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، شخصين قالت إنهما عبرا الحدود من الأردن وسط الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المشتبه بهما عبرا الحدود أثناء الليل وإن الأجهزة الأمنية تستجوبهما.

تعليق اردني

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها تتابع موضوع اعتقال مواطنين أردنيين في إسرائيل، وأن السفارة الأردنية لدى تل أبيب على تواصل مع السلطات الإسرائيلية للعمل على الإفراج عنهما.

ادانة اردنية لممارسات الاحتلال

وتزامن هذا الحادث بعد اعلان وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، إن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الطارئ رسالة بأن العالم الإسلامي يقف متحدا ضد الاعتداءات وممارسات إسرائيل اللاشرعية واللاأخلاقية واللاإنسانية.

وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأحد، لبحث الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان على قطاع غزة، أضاف أن "إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من التوتر والصراع وتهدد كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل".

"وقف التصعيد يتطلب وقف كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية التي فجرته، والوقف الفوري للعدوان على غزة".

وأكد أن محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها خرق فاضح للقانون الدولي ودفع بالمنطقة نحو المزيد من التوتر والصراع.

وصرح الصفدي بأن "تهجير سكان حي الشيخ جراح من بيوتهم جريمة حرب لا يجوز أن يسمح المجتمع الدولي بارتكابها".

وشدد الدبلوماسي الأردني على أن "حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية ستبقى المهمة الأسمى التي يكرس الوصي عليها الملك عبدالله الثاني كل إمكانات الأردن لها".

وأكد أيضا على أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية الأولى، والقدس ومقدساتها خط أحمر.

حشودات على الحدود الاردنية الفلسطينية

وتجمع حشود من الأردنيين قرب حدود الضفة الغربية، في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية، أمس السبت، لليوم الثاني على التوالي، حيث هتف المتظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس المحتلة والضفة الغربية، منددين بـ"الانتهاكات الإسرائيلية".

وكانت أعداد كبيرة من الأردنيين احتشدت يوم الجمعة الماضي، قرب الحدود الأردنية مع الأراضي الفلسطينية، في منطقة الأغوار الجنوبية، نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.