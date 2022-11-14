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الشرطة التركية تكشف اعترافات احلام البشير والمواد المستخدمة بتفجير اسطنبول

منشور 14 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 02:20
لحظة اعتقال احلام البشير
لحظة اعتقال احلام البشير

كشفت الشرطة التركية عن المزيد من اعترافات منفذه تفجير اسطنبول المدعوة احلام البشير يوم امس الاحد والذي اوقع 6 قتلى واصاب 55 شخصا على الاقل بجروح وقالت انها "من الجنسية السورية وقد اعترفت بالوقائع". 
 

 

ووفق الاعترافات التي كشفت عنها الشرطة التركية فان المنفذه تلقت اوامر التفجير من قيادات حزب العمال الكردستاني المعارض في "عين العرب" كوباني شمال شرقي سوريا، مشيرة الى احتمال ارتباط القيادات الآمرة والمنفذه مع تنظيم داعش الارهابي 

وداهمت الشرطة التركية الخلية في شقة في كوتشوك شكمجة بضواحي إسطنبول، حيث كانت المتهمة تستعد للفرار الى اليونان ، مشيرة الى انها دخلت البلاد بطريقة غير شرعية ، واشارت التقارير الى توقيف نحو 50 شخصا ومازالت عمليات تعقب ومطاردة الاخرين متواصلة 

 

 

وخلال الاعتبرافات اكدت البشير انها تلقت تدريبا من قبل منظمة PKK / PYD / YPG  المصنفة اميركيا واوربيا على انها منظمات ارهابية 


 
نوع المتفجرات المستخدمة في هجوم اسطنبول


في الغضون كشف مختبر اسطنبول الإقليمي للإدارة الجنائية التركي عن نوع المتفجرات التي تم إستخدامها في الهجوم .
وقال ان المتفجرات المستخدمة في الهجوم على بيوغلو كانت من مادة تي إن تي.
قال وزير الداخلية سليمان صويلو،  “لقد ضبطنا أيضًا الشخص الذي نظم هذا الحدث معه، وقد تنزعج المنظمة الإرهابية من هذا الأمر، لكن صدر قرار بإعدامه

 

 


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