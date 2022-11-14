الشرطة التركية تكشف اعترافات احلام البشير والمواد المستخدمة بتفجير اسطنبول

كشفت الشرطة التركية عن المزيد من اعترافات منفذه تفجير اسطنبول المدعوة احلام البشير يوم امس الاحد والذي اوقع 6 قتلى واصاب 55 شخصا على الاقل بجروح وقالت انها "من الجنسية السورية وقد اعترفت بالوقائع".



#Taksim İstiklal Caddesinde meydana gelen Bombalı Terör Saldırısını gerçekleştiren terörist YAKALANDI🚨

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. pic.twitter.com/CniGox6r4u — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) November 14, 2022

ووفق الاعترافات التي كشفت عنها الشرطة التركية فان المنفذه تلقت اوامر التفجير من قيادات حزب العمال الكردستاني المعارض في "عين العرب" كوباني شمال شرقي سوريا، مشيرة الى احتمال ارتباط القيادات الآمرة والمنفذه مع تنظيم داعش الارهابي

وداهمت الشرطة التركية الخلية في شقة في كوتشوك شكمجة بضواحي إسطنبول، حيث كانت المتهمة تستعد للفرار الى اليونان ، مشيرة الى انها دخلت البلاد بطريقة غير شرعية ، واشارت التقارير الى توقيف نحو 50 شخصا ومازالت عمليات تعقب ومطاردة الاخرين متواصلة

وخلال الاعتبرافات اكدت البشير انها تلقت تدريبا من قبل منظمة PKK / PYD / YPG المصنفة اميركيا واوربيا على انها منظمات ارهابية





نوع المتفجرات المستخدمة في هجوم اسطنبول



في الغضون كشف مختبر اسطنبول الإقليمي للإدارة الجنائية التركي عن نوع المتفجرات التي تم إستخدامها في الهجوم .

وقال ان المتفجرات المستخدمة في الهجوم على بيوغلو كانت من مادة تي إن تي.

قال وزير الداخلية سليمان صويلو، “لقد ضبطنا أيضًا الشخص الذي نظم هذا الحدث معه، وقد تنزعج المنظمة الإرهابية من هذا الأمر، لكن صدر قرار بإعدامه