الشرطة السودانية تعلق على محاولة تهريب البشير

نفت الشرطة السودانية محاولة تهريب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ورموز النظام السابق من سجن كوبر في العاصمة الخرطوم.

وقالت الشرطة في بيان لها: " لم نرصد أية محاولات لتهريب البشير، وتأكد أن هذا الخبر عارٍ من الصحة تماما".

وتابع البيان: "“القوات المكلفة بحراسة وتأمين السجن تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة”.

والأربعاء، نقلت وسائل إعلام عربية عن مصادر مطلعة (لم تسمها) أنباء عن إحباط القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر بالخرطوم.

وقالت المصادر ذاتها إن أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزل واعتقل البشير على خلفية احتجاجات شعبية ضد حكمه، وأعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، آنذاك، اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور.