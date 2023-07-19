الشرطة السويدية ترفع الحماية عن حارق القرآن

ينوح سلوان موميكا العراقي الذي اقدم في 28 يونيو/حزيران الماضي على حرق القرآن الكريم بالتزامن مع اول ايام عيد الاضحى امام المصلين ، شاكيا من رفع الشرطة السويدية الحماية عنه بعد ان حرسته اثناء قيامه بعمله البغيض

سلوان موميكا ظهر مؤخرا في فيديو على حسابه في "تيك توك"، يستغيث، ويقول إن الشرطة السويدية سحبت الحماية عنه، وكان قد ظهر بعد فعلته الشنيعة مرتجفا زاعما وجود تهديدات على حياته محملا السويد مسؤولية حمايته والحفاظ على حياته

في البث الجديد قال سلوان موميكا : "الشرطة السويدية سحبت الحماية عني، وخلتني فريسة سهلة، وحاولت تساومني بحريتي مقابل حمايتي" وقال ايضا ان "الشرطة أخبرتني أن أتوقف عن انتقاد المسلمين وعن التظاهر، ووصلني أيضا أنني أُهدد بفتح ملف لجوئي من قبل مصلحة الهجرة السويدية، إنني أتعرض لضغوطات كبيرة".

وقامت دول عدة بينها الإمارات العربية المتحدة والكويت والمغرب والعراق، باستدعاء سفراء السويد لديها، احتجاجا على الحادث فيما طلب العراق مواطنه عن طريق الانتربول واصرت السويد وتمسكت بموقفها بان ما جرى ماهو الا حرية رأي وتعبير