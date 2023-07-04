حارق القرآن مذعورا يرتعد يحمل السويد مسؤولية حمايته

قال العراقي سلوان موميكا الذي احرق مصحفا في السويد في أول أيام العيد، بالقرب من المصلين ان حياته في خطر متهما السلطات السويدية بالتقصير في حمايته

ودعا في فيديو مباشر على التيك توك اصدقاءه الى نشر صورته وكتابة نريد حماية سلوان موميكا عليها محملا السويد مسؤولية أمنه وحياته واشار الى وجود "تهديدات حقيقية دولية" على حياته وفق مزاعمه

وطالبت السلطات العراقية بتسليمها موميكا لمحاكمته فيما قالت الحكومة السويدية التي وافقت وحمت موميكا ورفضت نقل مسرح الجريمة الى مكان بعيدا عن وجود المسلمين اثناء صلاة عيد الاضحى، انها ترفض احراق القرآن الكريم على الرغم من اعطاءها عشرات الموافقات لارتكاب مثل تلك الافعال المعادية والمستفزة للمسلمين

العراقي سلوان الذي ركل القرأن الكريم وحرقه . مرعوب وخائف على نفسه ويحمل السويد مسؤولية امنه وآمان حياته . pic.twitter.com/MpAlkDT2wP — منصور عبدالله محمد (@aboalamirb) July 2, 2023

ويبدو ان الادانة السويدية جاءت في اعقاب استجعاء السفراء والمبعوثين السويديين في العواصم العربية لتقديم الادانة والاحتجاج فيما دعت منظّمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماعها في جدّة بالسعودية، أعضاءها لاتّخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة.