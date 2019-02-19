الشرطة الفرنسية تقتل رجلا طعن 4 بالسكين في مارسيليا

عناصر من الشرطة في وسط مرسيليا اثر قيام شخص بطعن اثنين من المارة بسلاح ابيض

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن ضباطا بالشرطة قتلوا بالرصاص رجلا في وسط مارسيليا يوم الثلاثاء بعدما طعن أربعة أشخاص في المدينة الساحلية بجنوب البلاد، في هجوم لا يبدو أن له صلة بالإرهاب.

وقال مصدر إن المهاجم حاول أن يستل مسدسا ليطلق النار على ضباط الشرطة قبل أن يطلقوا عليه الرصاص.

وأصاب الرجل اثنين في ترام وآخرين في الشارع، أحدهم بجروح خطيرة.

ووقع الاعتداء نحو الساعة 15،45 ت غ عند تقاطع طريقين رئيسيين في الوسط التجاري للمدينة، الذي يكون عادة مكتظا بالمارة في مثل هذه الساعة من النهار.

ووصلت الى المكان تعزيزات من قوات الشرطة وجهاز الاطفاء، كما انتقل الى المكان النائب العام وعمدة مرسيليا جان كلود غودان.