الشيف بوراك على حافة الافلاس بسبب "والده المحتال"

يقف الشيف التركي الشهير "بوراك" امام القضاء بعد ان قدم شكوى ضد والده رجل الأعمال اسماعيل اوزدمير متهما اياه بالاحتيال، حيث وصل الشيف الشهير الى حافة الافلاس نتيجة تصرفات الاب بممتلكات الابن

وحسب تقارير اعلامية تركية فان بوراك اضطر لبيع سياراته الفاخرة من أجل افتتاح مطعمه الجديد “الوحيد” بإسطنبول، بعدما خسر مطاعمه الأخرى بعد ان قام والده ببيع حقوق الملكية الخاصة بنجله دون علمه

ووفق صحيفة شفق المحلية التركية فان ومنذ حادثة الزلزال التي ضربت الجنوب التركي في السادس من فبراير الماضي سعى بوراك لتقديم مساعدات كبيرة للمتضررين ، لكن والده اعترض على السخاء الذي صدر عن ابنه لتصل الأمور بينهما إلى أزمة.

ومع تازم الموقف بين الاب والابن علم الاخير ان حقوق الملكية التي تشمل العديد من المطاعم في مدينة إسطنبول وغيرها “قد بيعت” من قبل والده حيث من المفترض أن تعقد أول جلسة في القضية بين الأب وابنه في سبتمبر/أيلول المقبل.

واعلن بوراك ان والده احتال عليه مطالبا بإزالة جميع اللافتات من الأماكن التي تستخدم اسمه وصورته مناشداً الناس ألا يأخذوا بالاعتبار “اللصوص” الذين يستخدمون صورته واسمه.

الوالد رجل الأعمال اسماعيل اوزدمير ظهر على وسائل الاعلام متحدثا عن تضحيته لاجل نجاح ابنه سرد قصة نجاح مطاعمه منذ البداية حتى اليوم، وقال إن كل العائلة تعمل في المطاعم، واختارت العائلة أن يكون الشيف بوراك الواجهة الإعلانية للمطاعم