"الشيوخ الأميركي" يبرئ ترامب من إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس

برأ مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء الرئيس دونالد ترامب من تهمتي "إساءة استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس" بعد جلستي تصويت عامتين شارك فيهما أعضاء المجلس.

وصوت 52 مقابل معارضة 48 لصالح تبرئة ترامب من تهمة "إساءة استغلال السلطة"، بينما صوت 53 عضوا لصالح تبرئته من تهمة "عرقلة عمل الكونغرس" مقابل معارضة 47 عضوا.

وقام رئيس المحكمة العليا الذي يشرف على المحاكمة جون روبرتس بسؤال أعضاء المجلس عما إذا كان ترامب "مذنبا أم غير مذنب" في التهمتين.

وقام كل عضو بإبداء رده في جلستين أذيعتا على الهواء.

وبعد التصويت، قال روبرتس إن رئيس الولايات المتحدة "غير مذنب في التهمتين بلائحة الاتهام".

ونص الحكم على أن "مجلس الشيوخ حاكم دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة بتهمتين وجههما له مجلس النواب، ولم يجد مجلس الشيوخ أنه مذنب والتالي يحكم المجلس بأن ترامب تمت تبرئته من التهمتين".

وأسدل المجلس بهذا القرار الستار على محاكمة ترامب التي بدأت في المجلس بعد أن صوت مجلس النواب في ديسمبر الماضي لعزل ترامب إثر إدانته بالتهمتين.

وينص الدستور الأميركي على ضرورة تحقيق غالبية الثلثين أي 67 من أصل مئة عضو في مجلس الشيوخ، لكي تتم إدانة الرئيس.

ويطالب الديمقراطيون بعزل الرئيس الـ45 للولايات المتحدة لأنه حاول إرغام أوكرانيا على التحقيق بشأن خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، وخصوصا عبر تجميد مساعدة عسكرية مهمة لكييف.

ويكرر ترامب أنه ضحية حملة نظمها معارضوه الذين لم يتقبلوا فوزه المفاجئ في انتخابات 2016.

