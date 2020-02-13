الشيوخ الاميركي يحد من صلاحيات ترامب

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إطلاق عمليات عسكرية خارج البلاد دون موافقة الكونغرس.

وصوت 55 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح القرار، فيما عارضه 45.

ويلزم القرار الذي قدمه الديمقراطي تيم كين الرئيس ترامب بـ"وقف جميع الأعمال العدائية ضد إيران" خلال 30 يوما.

وبموجب القرار لن يكون بوسع الرئيس إطلاق أي عمل عسكري دون إعلان الكونغرس حالة الحرب أو تبنيه تشريعا خاصا يتيح العمل العسكري.

ومن المتوقع أن يستخدم الرئيس الأمريكي حق الفيتو ضد القرار لمنعه من دخول حيز التنفيذ.