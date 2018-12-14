الشيوخ يقر سحب الدعم الأميركي للسعودية في اليمن

ووافق 56 سناتورا على مشروع القانون بينما رفضه 41.

اقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لسحب الدعم الأميركي للسعودية في حرب اليمن.

ووافق 56 سناتورا على مشروع القانون بينما رفضه 41.

ومرر المجلس أيضا مشروع قرار آخر يدين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحافي جمال خاشجفي، بالإجماع.

ويطالب هذا القرار السعودية إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي، كما يدعوها إلى إطلاق سراح رائف بدوي والناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم عام 2018.

ويدعو القرار أيضا جميع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار فوري في اليمن.

ولم يتم بعد تحديد موعد للتصويت في مجلس النواب على هذا الإجراء الذي يجب على الرئيس دونالد ترامب التوقيع عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.