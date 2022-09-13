الكوليرا تتفشى في سورية

اعلنت “مديرية الشؤون الصحية” التابعة للنظام السوري في مدينة حلب شمال البلاد عن اغلاق 21 محلاً لبيع السندويش والفلافل، بعد يوم واحد من الإعلان عن تسجيل إصابات بمرض “الكوليرا”، وسط تحذيرات اممية من تفشي هذا الوباء في عدة مناطق بالبلاد.

وقالت تقارير اعلامية رسمية سورية انه تم إغلاق المحال تزامن أيضاً مع تنظيم 111 ظبطاً، بسبب “مخالفة الشروط الصحية، بعد ان سحب ت عينات من محلات بيع السندويش والفلافل لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة لها وفق مدير الشؤون الصحية، الدكتور زاخر حكيم

الكوليرا في مناطق المعارضة السورية

ولم يقتصر تسجيل الإصابات، في اليومين الماضيين، على مناطق سيطرة النظام السوري، بل أعلنت “الإدارة الذاتية” التي يتحكم فيها الاكراد في شمال وشرق سورية تفشيه في مناطق سيطرتها. و سجلت إصابات بالمرض بكثرة في الرقة وريف دير الزور الغربي، فيما سجلت 3 وفيات.

وناشدت الهيئة "المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا".

الوقاية من الكوليرا

وتأتي هذه الإجراءات بعد يومين من إعلان وزارة الصحة في حكومة النظام السوري تسجيل إصابة 15 شخصاً بمرض الكوليرا في حلب، وأنهم “قيد العلاج في المشفى” حيث دعت الوزارة الأهالي إلى اتخاذ العديد من الإجراءات وسلوكيات الصحة العامة، وهي:

غسل اليدين

شرب المياه من مصدر آمن

غسل الفواكه والخضار بشكل جيد

طهي الطعام وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة

عدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر”.

الكوليرا مرض معدي

”الكوليرا” هو مرض وبائي معدي يصيب الجهاز الهضمي، وتبدأ أعراضه بإسهال شديد، يليه قيء شديد، وانخفاض كبير في ضغط الدم نتيجة فقدان الجسم لسوائله؛ ما يؤدي إلى الوفاة خلال ساعات، إذا لم يتلق المريض العلاج المناسب سريعاً.

ويعتمد كثير من سكان سوريا على مصادر مياه غير آمنة نظرا للدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية لموارد المياه بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من عقد.