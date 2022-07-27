الصدر يدعو اتباعة للصلاة ركعتين والانسحاب وقاآني يجتمع بالاطار التنسيقي

دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اتباعه الذين اقتحمو المنطقة الخضراء ومقر البرلمان العراقي للصلاة ركعتين ومغادرة المنطقة، فيما اجتمع رئيس فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني بالاطار التنسيقي الموالي لايران خلال زيارته السرية الى العراق.

الصدر لاتباعه: صلو وعودو

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء (27 تموز 2022)، أتباعه المتظاهرين داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد إلى العودة لمنازلهم قائلاً إنهم "أرعبوا الفاسدين".

وكتب الصدر في تدوينة على تويتر: "ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد. وصلت رسالتكم أيها الأحبة فقد أرعبتم الفاسدين"، عاداً اقتحام أتباعه للمنطقة الخضراء "جرة إذن".

وأضاف "صلوا ركعتين وعودوا إلى منازلكم سالمين".

انسحاب المتظاهرين

وفور تغريدة الصدر ، بدأ المتظاهرون، اليوم الاربعاء، الانسحاب من مبنى مجلس النواب العراقي والمنطقة الخضراء وسط بغداد.

واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد قبل ان يقتحموا مبنى مجلس النواب العراقي احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

قاآني في العراق

في الاثناء وخلال زيارته التي افتضح امرها فيما بعد فقد امر قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآاني الاطار التنسيقي الموالي لايران بالتمسك بشخص السوداني ...الا اذا ...

وعقد الاجتماع في خارج المنطقة الخضراء، وخلال اقتحام أنصار الصدر لمبنى البرلمان، كما أن قائد فيلق القدس أطلّع على مضمون بيان الإطار بهذا الخصوص.

وأضافت مصادر أن قادة الإطار أكدوا خلال الاجتماع التمسك بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، على الرغم من تظاهر الصدريين ضده.

واعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، عملية دخول البرلمان من قبل متظاهري التحرير، انتهاكاً سافراً لحق التظاهر، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي للنهوض بمسؤولياته الدستورية.