الصدر يطلب من أنصاره إحراق صور صدام حسين ورموز البعث

البوابة - طلب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من إنصاره إحراق صور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ورموز البعث، خلال المشاركة في إحياء ذكرى مقتل المرجع الديني الشيعي محمد صادق الصدر.

وقال صالح محمد العراقي الذي يعرف بوزير القائد، إن مقتدى الصدر ضيق حلقة المشاركين في مراسم الذكرى الخامسة والعشرين لمقتل والده.

وأضاف العراقي: "إن من سيحضرون المناسبة، هم فقط الموقعين على "وثيقة العهد بالدم"، الذين تعدوا قبل اسبوع الإلتزام الصارم بأوامر زعيم التيار الصدري، ومكافحة الفساد ونبذ من عرف بـ "أهل القضية".

وتابع، في تغريدة له نشرت يوم أمس السبت، على موقع "تويتر": "إن الصدر طلب من أنصاره المشاركين باحياء الذكرى، التي ستقام في مدينة النجف أواخر الشهر الحالي، بحرق صور رموز البعث، وعلى رأسهم من وصفه بـ "الصنم الكبير" في إشارة إلى صدام حسين"

واشار العراقي، إلى أن زعيم التيار الصدري، طالب كذلك، بإحراق لافتات ضد أصحاب القضية، ممن أثاروا ضجة خلال الشهر الماضي زاعمين أن الصدر هو "الإمام المهدي".

كما حظر الصدر مشاركة السياسيين باستثناء التابعين لتياره حصراً، ما يعني بحسب عدد من المراقبين أن العديد من السياسيين والأحزاب لن يتمكنوا من المشاركة في تلك الذكرى.