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الصدر يهدد حكومة العبادي بالتصعيد بسبب أزمتي الكهرباء والماء

الصدر يهدد حكومة العبادي بالتصعيد بسبب أزمتي الكهرباء والماء
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