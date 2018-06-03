الصدر يهدد حكومة العبادي بالتصعيد بسبب أزمتي الكهرباء والماء

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حكومة حيدر العبادي "بضعة أيام" لمعالجة أزمتي المياه والكهرباء التي تعصف بالعراق.

وقال الصدر في بيان، اليوم الأحد: "إذا كان انتصارنا (تحالف سائرون)، أو انتصار الإصلاح بداية للانتقام من العراق والعراقيين، فإنني سوف لن أسمح بذلك".

وتابع الصدر: "أنا على يقين، أن قطع الماء والكهرباء عن الشعب، لن يركعهم.. شعب العراق أبيّ، لن ينثني، وسيبقى مرفوع الرأس شامخا".

وأمهل الصدر الحكومة لحل المسألة، قائلا: "لذا نعطي فرصة للحكومة بضعة أيام، للنظر في مسألة الماء والكهرباء، وإلا فافسحوا لنا المجال للعمل من أجل إرجاع حقوقنا".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم الأحد، جلسة خاصة لبحث أزمة المياه، حيث دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري، إلى عقد جلسة استثنائية بحضور وزراء الموارد المائية حسن الجنابي، والخارجية إبراهيم الجعفري، والزراعة فلاح الزيدان، لبحث أزمة المياه.

وكان الجنابي، أقر بخطورة أزمة المياه التي تعانيها البلاد، وصرح أمس بأنه سيزور إيران وتركيا خلال الشهر الجاري، لمعالجة مشكلة انخفاض منسوب مياه نهر دجلة في العراق.

وشهدت عدة محافظات عراقية احتجاجات على تردي واقع تجهيز الطاقة الكهربائية، خاصة في شهر رمضان الذي يتزامن مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.