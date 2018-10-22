الصفدي: اسرائيل لم تفاتح الاردن بشان الغمر والباقورة حتى الان

أكد أن الأردن دولة لها مكانتها، وتصرفها وفق القانون، كما يمتلك الأدوات في الدفاع عن مصالحه.

كشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، ان بلاده لم تتلق أي طلب رسمي للدخول في مشاورات حول أراضي الغمر والباقورة من الاحتلال.

واكد الصفدي في تصريحات للتلفزيون الرسمي مساء الاثنين، أن حماية الأردن ومصالحه هي الأولوية، وسيتم التعامل مع أي مستجدات بخصوص أراضي الغمر والباقورة على أساسه.

ولفت الصفدي إلى أنه لكل قرار تداعياته، وأن الحكومة تنطلق وفق توجيهات جلالة الملك وحرصه على مصالح الأردن، وهذا أقوى من أي ضغط.

وأضاف الصفدي: سنتعامل مع الضغوط حول الباقورة والغمر بما يخدم مصالح الاردن.

وتابع: "نحن مارسنا حقنا القانوني بحسب صيغة الاتفاقية، واستخدمنا هذا الحق وننطلق في تعاملنا حسب رؤيتنا لمصالحنا الوطنية، وتم درس القرار لفترة طويلة وانتهى بإنهاء العمل بالملحقين بخصوص أراضي الغمر والباقورة".

وأكد أن الأردن دولة لها مكانتها، وتصرفها وفق القانون، كما يمتلك الأدوات في الدفاع عن مصالحه.

وشدد الصفدي على ان السيادة الأردنية معترف بها وممارسة على أراضي الغمر والباقورة، مضيفا: "نحن لا نفاوض على السيادة، وان كان هناك مشاورات، فستكون على كيفية انهاء الملحقين".