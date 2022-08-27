الصواريخ الروسية تدمر مستودعا للاسلحة الاميركية في اوكرانيا

دمرت القوات المسلحة الروسية اليوم السبت مستودعا كبيرا في وسط أوكرانيا يحتوي على صواريخ وقذائف للأسلحة الأمريكية التي يستخدمها الجيش الأوكراني وفق ما اعلنت وزارة الدفاع

صواريخ روسية عالية الدقة

ووفق ما اكده المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف فقد تمت "العملية باستخدام أسلحة برية عالية الدقة، تم تدمير مستودع ذخيرة كبير تابع للواء المدفعية 44 الأوكراني قرب بلدة بريوبراجينكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع ولمدافع الهاوتزر M777 الأمريكية".

كما تم أيضا تدمير ستة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة نيكولايف ومنطقة خيرسون.

مئات القتلى من الجيش الاوكراني

ووفق المتحدث الروسي فان القوات المسلحة تمكنت من القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني على محور خاركوف، واشار الى انه في خيرسون، قتل أكثر من 130 فردا ودمرت 10 قطع من المعدات العسكرية لدى صد محاولة وحدات أوكرنية لاجتياز نهر إنغولتس سرا.

ووصل إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 274 طائرة أوكرانية، و148 مروحية، و1820 طائرة بدون طيار، و370 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و397 4 دبابة ومدرعة أخرى، و822 راجمة صواريخ، و3348 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و5084 مركبة عسكرية خاصة.

بوتن بأمر بـ مساعدات عاجلة

وحسب وكالة انباء نوفوستي الروسية فقد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم بشأن المدفوعات المالية الاجتماعية للمواطنين الذين أجبروا على مغادرة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، إلى روسيا وهي كالتالي :