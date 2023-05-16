الصواريخ الروسية تطارد الصواريخ الاميركية المضادة لها

اعلنت القوات الروسية التي تخوض حربا شرسة في عمق الاراضي الاوكرانية عن تدمير صواريخ بريطانية بالاضافة الى تدمير منظومة باتريوت الاميركية وعطلت قسما اخر، فيما تحدث قوات فاغنر عن قرب السيطرة التامة على (باخموت)

خسائر غربية واوكرانية كبيرة

وفي الايجاز اليومي لوزارة الدفاع الروسية قالت انها دمرت 22 مسيرة أوكرانية الى جانب صواريخ أمريكية وبريطانية كما استهدفت منظومة باتريوت المضادة للصواريخ في كييف واعلنت عن ابادة 570 مسلحا يعملون تحت راية الجيش الاوكرانية في عدة جبهات ومحاور قتالية

روسيا تطارد الباتريوت

ونجح صاروخ "كينجال" الروسي فرط الصوتي، من تدمير منظومة باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ في كييف حسب ما اعلنت وزارة الدفاع الروسية ، وقالت ان الصاروخ المذكور والذي تفوق سرعته سرعة الصوت نجح في تدمير منظمة باتريوت في العاصمة الاوكرانية وقد "وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة مركزة جوا وبحرا بدقة عالية الى نقاط انتشار القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت أماكن ومستودعات تخزين الذخيرة والأسلحة ومعدات عسكرية تم تسليمها من دول غربية".

اميركا تقر بعجز الباتريوت

واقرت الولايات المتحدة بتدمير منظومتها الصاروخية حسب ما أفادت شبكة CNN، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية لكنها اعلنت انه "تضرر لكنه لم يدمر".واشارت الى ان البنتاغون يدرس "ما إذا كان من الضروري إيقاف تشغيل هذه الوحدة تماما، أو إصلاحها بجهود الجانب الأوكراني"

خبير عسكري الماني تحدث الى صحيفة "بيلد" المحلية مرجحا أن روسيا ستواصل الضربات في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، لتحديد وتدمير أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".

وقال نيكو لانغ، قوله إن روسيا تطارد أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا مثل باتريوت وإيريس و ناسماس بصواريخ "كينجال" و"كاليبر" و "إسكندر" ومسيرة أورلان

فاغنر: نقترب من السيطرة على باخموت

في الاثناء أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن الوحدات العسكرية تقدمت 200 متر مربع في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، وامامها فقط 1.46 كيلومتر مربع للسيطرة على كامل المدينة ، واعلن ان مجموعته تنفذ مهام السيطرة النهائية على مدينة باخموت، وكذلك العمل على تغطية الأجنحة، حيث تتمركز القوات لقمع محاولات الاختراق